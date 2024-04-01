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Морожников Афанасий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

20.08.1785

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Морожников Яков

Мать: не указана

Смерть
20.08.1785
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