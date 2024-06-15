Сазонова (Беляева) Аграфена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1793
Рождение ребёнка
01.03.1796
Дочь: Долгополова (Сазонова) Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович
Рождение ребёнка
10.05.1797
Дочь: (Сазонова) Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович
Рождение ребёнка
26.07.1799
Дочь: (Сазонова) Соломонида Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович
Рождение ребёнка
02.09.1802
Дочь: (Сазонова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович
Рождение ребёнка
17.10.1804
Дочь: (Сазонова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович
Рождение ребёнка
17.08.1806
Дочь: (Сазонова) Васса Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович
Рождение ребёнка
23.11.1807
Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович
Рождение ребёнка
06.11.1810
Дочь: (Сазонова) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович
Смерть
Неизвестно