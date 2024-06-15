Сазонова (Беляева) Аграфена Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова (Беляева) Аграфена Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1793

Муж: Сазонов Петр Данилович

Рождение ребёнка
01.03.1796

Дочь: Долгополова (Сазонова) Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1797

Дочь: (Сазонова) Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1799

Дочь: (Сазонова) Соломонида Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1802

Дочь: (Сазонова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1804

Дочь: (Сазонова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1806

Дочь: (Сазонова) Васса Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1807

Сын: Сазонов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1810

Дочь: (Сазонова) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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