Лапенкова Матрена Николаева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
09.?.1886
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1888
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1889
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1890
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1891
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1894
Дочь: Терехина Анастасия Емельянова
Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1896
Сын: Лапенков Вов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1900
Сын: Лапенков - Емельянов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1902
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно