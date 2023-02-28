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Лапенкова Матрена Николаева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Мать: Николаева Васса Мироновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1886

Муж: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1888

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1889

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1890

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1891

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1894

Дочь: Терехина Анастасия Емельянова

Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1896

Сын: Лапенков Вов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1900

Сын: Лапенков - Емельянов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1902

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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