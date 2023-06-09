(Кондратьева) Домна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин (Кондратьев) Алексей Феодорович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич
Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин (Кондратьев) Матвей Феодорович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич
Дочь: Евмениева-Афанасьева-Афонина (Кондратьева) Пелагея Феодоровна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич
Дочь: Евмениева-Афанасьева-Афонина (Кондратьева) Наталья Феодоровна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич
Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин (Кондратьев) Дмитрий Феодорович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич
Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин (Кондратьев) Павел Феодорович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич