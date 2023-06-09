(Кондратьева) Домна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондратьева) Домна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1902 ст.

Муж: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1904 ст.

Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин (Кондратьев) Алексей Феодорович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1908 ст.

Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин (Кондратьев) Матвей Феодорович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1910 ст.

Дочь: Евмениева-Афанасьева-Афонина (Кондратьева) Пелагея Феодоровна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1912 ст.

Дочь: Евмениева-Афанасьева-Афонина (Кондратьева) Наталья Феодоровна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.

Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин (Кондратьев) Дмитрий Феодорович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1920 ст.

Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин (Кондратьев) Павел Феодорович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Евмениев) Феодор Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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