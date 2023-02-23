Воробьева Матрена Щукина
Место рожденияСело Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1882
Отец ребёнка: Воробьев Степан Кондратьевич
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1894
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Воробьев Степан Кондратьевич
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1896
Отец ребёнка: Воробьев Степан Кондратьевич
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно