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Воробьева Матрена Щукина

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Место рождения

Село Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1882

Сын: Воробьев Петр Степанович

Отец ребёнка: Воробьев Степан Кондратьевич

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1894

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Воробьев Степан Кондратьевич

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1896

Сын: Воробьев Иван Степанович

Отец ребёнка: Воробьев Степан Кондратьевич

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Степан Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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