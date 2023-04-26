Воробьев Степан Кондратьевич
Место рожденияСело Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1882
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Щукина
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1894
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Щукина
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1896
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Щукина
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Матрена Щукина
Смерть
Неизвестно