Воробьев Степан Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Степан Кондратьевич

Воробьев Степан Кондратьевич

Место рождения

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1882

Сын: Воробьев Петр Степанович

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Щукина

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1894

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Щукина

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1896

Сын: Воробьев Иван Степанович

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Щукина

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Матрена Щукина

Смерть
Неизвестно