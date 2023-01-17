Устинова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Иван Аксенов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1859
Рождение ребёнка
25.09.1861
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
03.07.1863
Сын: Андрей Семенов
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
20.11.1864
Дочь: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
19.02.1867
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
06.08.1869
Дочь: Дарья Семенова
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
13.06.1871
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
09.06.1872
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
20.09.1873
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
25.04.1876
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
09.10.1878
Дочь: Прасковья Семенова
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
?.06.1881
Дочь: Акулина Семенова
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: Анастасия Семенова
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Рождение ребёнка
12.07.1888
Сын: Устинов Илья Семенов
Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров
Смерть
После 1917