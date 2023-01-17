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Устинова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Иван Аксенов

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1859

Муж: Устинов Семен Федоров

Рождение ребёнка
25.09.1861

Сын: Устинов Сергей Семенов

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.07.1863

Сын: Андрей Семенов

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Рождение ребёнка
20.11.1864

Дочь: Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1867

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1869

Дочь: Дарья Семенова

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1871

Сын: Устинов Тихон Семенов

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.06.1872

Сын: Устинов Тихон Семенов

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1873

Сын: Устинов Михаил Семенов

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1876

Сын: Устинов Николай Семенов

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1878

Дочь: Прасковья Семенова

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.06.1881

Дочь: Акулина Семенова

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: Анастасия Семенова

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Рождение ребёнка
12.07.1888

Сын: Устинов Илья Семенов

Отец ребёнка: Устинов Семен Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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