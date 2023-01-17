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Старкова Пелагия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Степанида Максимовна

Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Старков Гавриил Максимович

Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Старков Михаил Максимович

Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Старков Александр Максимович

Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Максим Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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