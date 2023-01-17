Старкова Пелагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Старков Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Старков Михаил Максимович
Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Старков Александр Максимович
Отец ребёнка: Старков Максим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно