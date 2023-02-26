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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Тихон Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сергей Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Иосиф Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.