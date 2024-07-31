Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.06.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1841 ст.
Отец: Иван Аврамиевич
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
29.05.1864 ст.
Муж: Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
16.09.1870 ст.
Сын: Белобаев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Яковлевич
Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно