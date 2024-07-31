Агриппина Ивановна 24.06.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Агриппина Ивановна

Место рождения

Вутабоси, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

24.06.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1841 ст.

Отец: Иван Аврамиевич

Мать: Евдокия Васильевна

Вутабоси, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
29.05.1864 ст.

Муж: Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
16.09.1870 ст.

Сын: Белобаев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Яковлевич

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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