Загребельный Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагребельный Александр Владимирович

Загребельный Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребельная (Балабанова) Татьяна Юльевна

Рождение ребёнка
22.06.1985

Дочь: Якимовская (Загребельная) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Загребельная (Балабанова) Татьяна Юльевна

Рождение ребёнка
07.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загребельная (Балабанова) Татьяна Юльевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.