Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1807
Дочь: Анна Федосова
Отец ребёнка: Федосий Константинов
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосий Константинов
Смерть
Неизвестно