Талдыкина Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1880 ст.
Дочь: Талдыкина Дарья
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.1881 ст.
Дочь: Чусова Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Алексеевич
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.
Сын: Талдыкин Тихон
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно