Талдыкина Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1880 ст.

Дочь: Талдыкина Дарья

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1881 ст.

Дочь: Чусова Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Алексеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.

Сын: Талдыкин Тихон

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Яков Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинников Адриан Петрович

Смерть
Неизвестно
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