Селифонова (Капитанова) Варвара Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селифонова (Капитанова) Варвара Моисеева

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1882

Отец: Капитанов Моисей Прохоров

Мать: Капитанова Анастасия Иродионова

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Селифонов Прокофий Федотьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селифонов Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Селифонов Прокофий Федотьев

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Селифонов Прокофий Федотьев

Бракосочетание
29.09.1901

Муж: Селифонов Прокофий Федотьев

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1909

Сын: Селифонов Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Селифонов Прокофий Федотьев

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Селифонов Владимир Прокофьевич

Отец ребёнка: Селифонов Прокофий Федотьев

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1916

Дочь: Селифонова Анастасия Прокофьевна

Отец ребёнка: Селифонов Прокофий Федотьев

дер.Замотье, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Селифонова Матрена Прокофьевна

Отец ребёнка: Селифонов Прокофий Федотьев

Рождение ребёнка
05.10.1922

Дочь: Селифонова Евдокия Прокофьевна

Отец ребёнка: Селифонов Прокофий Федотьев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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