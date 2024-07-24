Селифонов Прокофий Федотьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селифонов Прокофий Федотьев

Место рождения

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

До 1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: Ульяна

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селифонов Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева

Бракосочетание
29.09.1901

Жена: Селифонова Варвара Моисеева

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1909

Сын: Селифонов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Селифонов Владимир Прокофьевич

Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1916

Дочь: Селифонова Анастасия Прокофьевна

Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева

дер.Замотье, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Селифонова Матрена Прокофьевна

Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева

Рождение ребёнка
05.10.1922

Дочь: Селифонова Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1936

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