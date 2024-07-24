Селифонов Прокофий Федотьев
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиДо 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селифонов Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева
Бракосочетание
29.09.1901
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1909
Сын: Селифонов Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева
Рождение ребёнка
14.07.1912
Сын: Селифонов Владимир Прокофьевич
Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева
Рождение ребёнка
10.11.1916
Дочь: Селифонова Анастасия Прокофьевна
Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева
дер.Замотье, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Селифонова Матрена Прокофьевна
Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева
Рождение ребёнка
05.10.1922
Дочь: Селифонова Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: Селифонова Варвара Моисеева
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1936