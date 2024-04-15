Чернышева Екатерина Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.01.1907 ст.
Дата смерти25.08.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLZ4?i=772&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.01.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник - Параскева Емельяновна ...ленко | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
25.08.1908 ст.
Причина смерти: от кровавого поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFV-V?i=319&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
26.08.1908 ст.
на кладбище д. Кровной