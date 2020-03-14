Ковалёв Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1939
Дата смерти14.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1939
Отец: Ковалев Михаил
Мать: Ковалёва София
Рождение ребёнка
24.10.1963
Сын: Ковалёв Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Ковалёва Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
29.02.1968
Дочь: Храменкова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ковалёва Наталья Федоровна
Смерть
14.03.2020