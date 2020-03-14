Ковалёв Владимир Михайлович 14.03.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалёв Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1939

Дата смерти

14.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1939

Отец: Ковалев Михаил

Мать: Ковалёва София

Рождение ребёнка
24.10.1963

Сын: Ковалёв Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Ковалёва Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
29.02.1968

Дочь: Храменкова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Ковалёва Наталья Федоровна

Смерть
14.03.2020

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