Ковалёва Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1936
Дата смерти03.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1936
Отец: Усов Фёдор
Мать: Усова Анастасия
Рождение ребёнка
24.10.1963
Сын: Ковалёв Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Ковалёв Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
29.02.1968
Дочь: Храменкова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ковалёв Владимир Михайлович
Смерть
03.10.2007