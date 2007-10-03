Ковалёва Наталья Федоровна 12.01.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалёва Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1936

Дата смерти

03.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1936

Отец: Усов Фёдор

Мать: Усова Анастасия

Рождение ребёнка
24.10.1963

Сын: Ковалёв Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Ковалёв Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
29.02.1968

Дочь: Храменкова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ковалёв Владимир Михайлович

Смерть
03.10.2007

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