Староверов Михаил
Место рожденияПсковская губерния Порховский уезд Шелонская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Любовь
Мать ребёнка: Евдокия
Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость
Смерть
Неизвестно