Староверов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Староверов Михаил

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Место рождения

Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Любовь

Мать ребёнка: Евдокия

Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость
Смерть
Неизвестно
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