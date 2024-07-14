Кабанов Агей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабанов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Валентина Агеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Надежда Агеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно