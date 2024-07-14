Кабанов Агей Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кабанов Агей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабанов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Валентина Агеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Леонид Агеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Надежда Агеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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