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Муковнин Георгий Степанович

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Место рождения

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Муковнин Степан Семёнович

Мать: Муковнина Евдокия Адриановна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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