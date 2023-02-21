Муковнин Степан Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муковнин Семён Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Муковнина Евдокия Адриановна
Рождение ребёнка
23.04.1911
Дочь: Муковнина Мавра Степановна
Мать ребёнка: Муковнина Евдокия Адриановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Муковнин Георгий Степанович
Мать ребёнка: Муковнина Евдокия Адриановна
Рождение ребёнка
01.12.1914 ст.
Дочь: Муковнина Варвара Степановна
Мать ребёнка: Муковнина Евдокия Адриановна