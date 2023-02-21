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Муковнин Степан Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муковнин Семён Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1907 ст.

Сын: Муковнин Яков Степанович

Мать ребёнка: Муковнина Евдокия Адриановна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.04.1911

Дочь: Муковнина Мавра Степановна

Мать ребёнка: Муковнина Евдокия Адриановна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Муковнин Георгий Степанович

Мать ребёнка: Муковнина Евдокия Адриановна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1914 ст.

Дочь: Муковнина Варвара Степановна

Мать ребёнка: Муковнина Евдокия Адриановна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область