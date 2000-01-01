Макарова (Тушина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Тушина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925

Отец: Иван

Мать: Арина Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Олег Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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