Макарова (Тушина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925
Отец: Иван
Мать: Арина Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Олег Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Алексей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности