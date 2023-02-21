Макаров Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно