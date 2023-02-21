Макаров Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Макарова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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