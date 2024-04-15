Пархоменко Елизавета Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Пархоменко Дмитрий Касьянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L765-K?i=703&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.07.1876 ст.
Дочь: Гончаренко Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пархоменко Дмитрий Касьянович
Рождение ребёнка
27.09.1879 ст.
Дочь: Харитина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пархоменко Дмитрий Касьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно