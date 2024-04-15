Пархоменко Елизавета Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Елизавета Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Пархоменко Дмитрий Касьянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L765-K?i=703&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.07.1876 ст.

Дочь: Гончаренко Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Пархоменко Дмитрий Касьянович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.09.1879 ст.

Дочь: Харитина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пархоменко Дмитрий Касьянович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Дмитрий Касьянович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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