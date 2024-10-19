Исидорова Евдокия Васильевна 1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИсидорова Евдокия Васильевна

Исидорова Евдокия Васильевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1855 ст.

Муж: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1855 ст.

Дочь: Матвеева (Иванова) Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1857 ст.

Дочь: Никитина-Матвеева (Иванова) Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1859 ст.

Дочь: Никитина-Матвеева (Иванова) Феодосия Константиновна

Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1862 ст.

Сын: Матвеев -Никитин-Харитонов-Беляев (Иванов) Ефрем Константинович

Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1864 ст.

Дочь: Матвеева-Никитина-Харитонова-Лукоянова (Иванова) Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1868 ст.

Сын: Матвеев-Никитин-Харитонов-Лукоянов (Иванов) Иаков (Яков) Константинович

Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1870 ст.

Дочь: Матвеева-Никитина-Харитонова-Лукоянова (Иванова) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.