Исидорова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Матвеева (Иванова) Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович
Дочь: Никитина-Матвеева (Иванова) Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович
Сын: Матвеев -Никитин-Харитонов-Беляев (Иванов) Ефрем Константинович
Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович
Дочь: Матвеева-Никитина-Харитонова-Лукоянова (Иванова) Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович
Сын: Матвеев-Никитин-Харитонов-Лукоянов (Иванов) Иаков (Яков) Константинович
Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович
Дочь: Матвеева-Никитина-Харитонова-Лукоянова (Иванова) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Никитин-Харитонов-Лукоянов (Матвеев) Константин Иванович