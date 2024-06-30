Артемова (Леонова) Матрона Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Леонова) Матрона Кирилловна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Леонов Кирилл Васильевич

Мать: Леонова Мария Марковна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Иван Артемович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Артемова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Артемов Иван Артемович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Артемова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Артемов Иван Артемович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Артемов Павел Иванович

Отец ребёнка: Артемов Иван Артемович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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