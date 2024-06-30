Артемова (Леонова) Матрона Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Леонов Кирилл Васильевич
Мать: Леонова Мария Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Артемова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Артемов Иван Артемович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Артемова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Артемов Иван Артемович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Артемов Иван Артемович