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Молчанова Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Между 1867 и 1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Иван Кононович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Молчанова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Молчанов Иван Кононович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Молчанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Кононович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Молчанов Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Кононович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1867 и 1873
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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