Молчанова Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиМежду 1867 и 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Молчанова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Молчанов Иван Кононович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Молчанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Молчанов Иван Кононович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Молчанов Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Молчанов Иван Кононович
Смерть
Между 1867 и 1873