Михалев Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалев Федор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Михалев Трофим Федорович

Мать ребёнка: Михалева Матрена Ивановна

Репкова, Курганский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Андрей Федорович

Мать ребёнка: Михалева Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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