Суркова (Тарасова) Агафья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Захар
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Сурков Макар Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1916
Отец ребёнка: Сурков Макар Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1917
Дочь: Зенова Клавдия Макаровна
Отец ребёнка: Сурков Макар Иванович
Смерть
Неизвестно