Суркова (Тарасова) Агафья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова (Тарасова) Агафья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сурков Иван Макарович

Отец ребёнка: Сурков Макар Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1916

Сын: Сурков Алексей Макарович

Отец ребёнка: Сурков Макар Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1917

Дочь: Зенова Клавдия Макаровна

Отец ребёнка: Сурков Макар Иванович

Смерть
Неизвестно
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