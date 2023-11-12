Фещенко Алена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Алена Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения и ФИО по данным [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 73]
Рождение ребёнка
05.03.1923

Дочь: Фещенко Александра Никитична

Отец ребёнка: Фещенко Никита Акимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 73] Третий родившийся ребенок в семье, и третий живой к 1923 году.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Никита Акимович

Смерть
Неизвестно
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