Фещенко Алена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Год рождения и ФИО по данным [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 73]
Рождение ребёнка
05.03.1923
Дочь: Фещенко Александра Никитична
Отец ребёнка: Фещенко Никита Акимович
Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 73] Третий родившийся ребенок в семье, и третий живой к 1923 году.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно