Фещенко Никита Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФещенко Никита Акимович

Фещенко Никита Акимович

avatar

Место рождения

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.04.1899

Дата смерти

19.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1899

Отец: Фещенко Аким Ефимович

Мать: Фещенко Екатерина Леонтьевна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения по: [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 73] [ГАНО. Д-156, оп.1, д.639] - метрика
Рождение ребёнка
05.03.1923

Дочь: Фещенко Александра Никитична

Мать ребёнка: Фещенко Алена Ефимовна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 73] Третий родившийся ребенок в семье, и третий живой к 1923 году.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Алена Ефимовна

Смерть
19.03.1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close