Фещенко Никита Акимович
Место рождения
Дата рождения03.04.1899
Дата смерти19.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1899
Дата рождения по: [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 73] [ГАНО. Д-156, оп.1, д.639] - метрика
Рождение ребёнка
05.03.1923
Дочь: Фещенко Александра Никитична
Мать ребёнка: Фещенко Алена Ефимовна
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 73] Третий родившийся ребенок в семье, и третий живой к 1923 году.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фещенко Алена Ефимовна
Смерть
19.03.1938