Марфа ст
Место рожденияд.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.06.1839
Дата смерти01.04.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1839
Отец: Григорий Сергеев
Мать: Ирина Павлова
д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1840
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори