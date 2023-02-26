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Марфа ст

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Место рождения

д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.06.1839

Дата смерти

01.04.1840

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1839

Отец: Григорий Сергеев

Мать: Ирина Павлова

д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1840
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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