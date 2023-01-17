Корелин Евтихий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
12.12.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1847
Дочь: Анна Евтихиевна
Мать ребёнка: Корелина Анастасия Павловна
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно