Пушпашев (Томарева) Мария (Марианна) Захаровна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1905
Дата смертиДо 1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акимов Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1927
Дочь: Сачкова (Пушпашева) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Акимов Петр Иванович
Смерть
До 1979
Причина смерти: Болезнь легких