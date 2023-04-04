Пушпашев (Томарева) Мария (Марианна) Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушпашев (Томарева) Мария (Марианна) Захаровна

Место рождения

Усть-Койсуг, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

После 1905

Дата смерти

До 1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Койсуг, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1927

Дочь: Сачкова (Пушпашева) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Акимов Петр Иванович

Смерть
До 1979
Причина смерти: Болезнь легких

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