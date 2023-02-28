Ерофеева Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Агафья Степановна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Алексей Ефимович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Алексей Ефимович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Алексей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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