Ерофеева Агафья Степановна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Алексей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно