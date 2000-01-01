Stewart Charles Kimball — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stewart Charles Kimball

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1868

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1868

Отец: Stewart William C.

Мать: Stewart Sarah Elizabeth

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