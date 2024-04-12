Бородина (Воложенинова) Антонина Макаровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898 ст.
Бракосочетание
09.02.1918
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
18/I-26 Села Н.Козьмяша крестьянин 22 года, 1 браком и деревни Верх. Козьмяша крестьянская девица 19 лет Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 38 №8
Смерть
Неизвестно