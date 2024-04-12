Бородина (Воложенинова) Антонина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Воложенинова) Антонина Макаровна

Место рождения

Верхний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
09.02.1918

Муж: Бородин Стефан Алексеевич

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
18/I-26 Села Н.Козьмяша крестьянин 22 года, 1 браком и деревни Верх. Козьмяша крестьянская девица 19 лет Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 38 №8
Смерть
Неизвестно
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