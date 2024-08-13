Ведерникова (Анучина) Елена Евстафиева
Место рождения
Дата рождения20.05.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1779
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Семен Логинович
Отец ребёнка: Ведерников Логин Трофимович / Трефилович
Рождение ребёнка
23.09.1802
Сын: Ведерников Иван Логинович
Отец ребёнка: Ведерников Логин Трофимович / Трефилович
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно