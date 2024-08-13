Ведерникова (Анучина) Елена Евстафиева 20.05.1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ведерникова (Анучина) Елена Евстафиева

Место рождения

Невон, Усть-Илимский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

20.05.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1779

Отец: Анучин Евстафий Григорьевич

Мать: Анучина Матрона Родионовна

Невон, Усть-Илимский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Логин Трофимович / Трефилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Семен Логинович

Отец ребёнка: Ведерников Логин Трофимович / Трефилович

Рождение ребёнка
23.09.1802

Сын: Ведерников Иван Логинович

Отец ребёнка: Ведерников Логин Трофимович / Трефилович

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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