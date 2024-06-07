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Коновалов Ефим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Коновалов Ефим Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Коновалов Козьма Ефимович

Мать ребёнка: Коновалова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Коновалова Устинья Ефимовна

Мать ребёнка: Коновалова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно

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