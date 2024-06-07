Коновалов Ефим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Коновалов Ефим Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Коновалов Козьма Ефимович
Мать ребёнка: Коновалова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Коновалова Устинья Ефимовна
Мать ребёнка: Коновалова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно