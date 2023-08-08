Граф Строганов ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1770
Дата смерти07.01.1857
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1770
Рождение ребёнка
08.11.1794
Сын: Граф Строганов СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
1794
Сын: Граф Строганов НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
31.12.1795
Сын: Граф Строганов АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
1797
Сын: Граф Строганов АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
11.02.1800
Дочь: Черткова ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
1801
Сын: Граф Строганов ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Полетика ИДАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
Мать ребёнка: ЖУЛИАНА МАРИЯ ЛУИЗА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1857