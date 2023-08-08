Граф Строганов ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граф Строганов ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1770

Дата смерти

07.01.1857

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1745 г.р.

Жена

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1770

Отец: Барон Строганов АЛЕКСАНДР (Захарий) НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Баронесса Строганова ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
08.11.1794

Сын: Граф Строганов СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
1794

Сын: Граф Строганов НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
31.12.1795

Сын: Граф Строганов АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
1797

Сын: Граф Строганов АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
11.02.1800

Дочь: Черткова ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА

Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
1801

Сын: Граф Строганов ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Полетика ИДАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Мать ребёнка: ЖУЛИАНА МАРИЯ ЛУИЗА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА

Смерть
07.01.1857
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