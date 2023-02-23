Луньков Васса Лопухова
Место рожденияДеревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1905
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1907
Отец ребёнка: Луньков Афанасий Тарасович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопухов первый муж
Смерть
Неизвестно