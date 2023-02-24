Луньков Афанасий Тарасович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения10.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1897
Жена: Лунькова Наталья Егорова
Бракосочетание
11.?.1905
Жена: Луньков Васса Лопухова
Рождение ребёнка
12.08.1907
Мать ребёнка: Луньков Васса Лопухова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно