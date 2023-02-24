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Луньков Афанасий Тарасович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

10.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875

Отец: Луньков Тарас Герасимович

Мать: Лунькова Татьяна Яковлевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1897

Жена: Лунькова Наталья Егорова

Бракосочетание
11.?.1905

Жена: Луньков Васса Лопухова

Рождение ребёнка
12.08.1907

Сын: Луньков Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Луньков Васса Лопухова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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