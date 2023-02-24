Цыбин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1947

Дата смерти

До 2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1947

Отец: Цыбин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 2018
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