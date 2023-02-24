Цыбин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1947
Дата смертиДо 2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1947
Отец: Цыбин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
До 2018