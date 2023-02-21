Обрядова Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Обрядов Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Обрядов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Обрядов Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Обрядов Спиридон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно