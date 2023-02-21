Обрядова Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Обрядов Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Обрядов Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Обрядов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Обрядов Спиридон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Спиридон Иванович

Смерть
Неизвестно
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