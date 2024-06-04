Мусихин Филипп Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Мусихин Трофим (Трошка) Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: (Мусихина) Федосья Филиппова
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: (Мусихина) Марина Филиппова
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Мусихин Федор (Мл) Филиппов
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Мусихина) Ирина Филиппова
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: (Мусихина) Катерина Филиппова
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Мусихин Федор (Третий) Филиппов
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева
Смерть
После 1762