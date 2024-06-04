Мусихин Филипп Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Филипп Трофимов

Мусихин Филипп Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Мусихин Трофим (Трошка) Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Ксения Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: (Мусихина) Федосья Филиппова

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: (Мусихина) Марина Филиппова

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Мусихин Федор Филиппов

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Мусихин Сава Филиппов

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Мусихин Федор (Мл) Филиппов

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Мусихин Иван Филиппов

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Мусихина) Ирина Филиппова

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Мусихин Семен Филиппов

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: (Мусихина) Катерина Филиппова

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Мусихин Федор (Третий) Филиппов

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Васильева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

Мы используем куки для улучшения работы сайта.