Мудрова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудров Василий Иванович
Мать: Кушталова Нина Егоровна
Рождение ребёнка
08.03.1986
Отец ребёнка: Юршин Виктор
Рождение ребёнка
20.12.2001
Дочь: Терентьева Дарья Анатольевна
Отец ребёнка: Федотов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юршин Виктор
Смерть
Неизвестно