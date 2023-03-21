Мудрова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудров Василий Иванович

Мать: Кушталова Нина Егоровна

Рождение ребёнка
08.03.1986

Сын: Юршин Роман Викторович

Отец ребёнка: Юршин Виктор

Рождение ребёнка
20.12.2001

Дочь: Терентьева Дарья Анатольевна

Отец ребёнка: Федотов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юршин Виктор

Смерть
Неизвестно
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