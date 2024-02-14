Литвина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина Надежда

Место рождения

Хонхолой

Дата рождения

26.11.1924

Дата смерти

20.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвина) Тамара

Отец ребёнка: Литвин Борис (Абрам) Моисевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Борис (Абрам) Моисевич

Рождение ребёнка
21.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Борис (Абрам) Моисевич

Рождение ребёнка
13.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Борис (Абрам) Моисевич

Рождение ребёнка
19.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Борис (Абрам) Моисевич

Рождение ребёнка
31.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Борис (Абрам) Моисевич

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Борис (Абрам) Моисевич

Смерть
20.01.1992
Похороны
Неизвестно

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