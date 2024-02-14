Литвина Надежда
Место рожденияХонхолой
Дата рождения26.11.1924
Дата смерти20.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвина) Тамара
Отец ребёнка: Литвин Борис (Абрам) Моисевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1948
Рождение ребёнка
13.03.1949
Рождение ребёнка
19.06.1956
Рождение ребёнка
31.10.1958
Рождение ребёнка
1964
Смерть
20.01.1992
Похороны
Неизвестно