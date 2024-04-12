Кузьменко (Кривошеева) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко (Кривошеева) Татьяна Павловна

Место рождения

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Кузьменко Филипп Максимович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.

Сын: Кузьменко Евдоким Филиппович

Отец ребёнка: Кузьменко Филипп Максимович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.

Сын: Кузьменко Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Кузьменко Филипп Максимович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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