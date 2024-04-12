Кузьменко (Кривошеева) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения11.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890 ст.
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.
Сын: Кузьменко Евдоким Филиппович
Отец ребёнка: Кузьменко Филипп Максимович
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.
Сын: Кузьменко Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Кузьменко Филипп Максимович
Смерть
Неизвестно