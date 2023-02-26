Красиков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Красиков Николай

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Красиков Дмитрий

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Красиков Иван

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
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